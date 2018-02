Skal vere gøyal og gretten

Kultur

Nordin har gjort stor suksess med framsyninga En mann ved navn Ove, både blant publikum og kritikarar.

Leitar etter skattar i innvadrarmiljøet Opera Nordfjord leiter etter musikk- og danseskattar i innvandrarmiljøet i heile Nordfjord.

Ove er 59 år og køyrer Saab. Han er sur og tverr, og alle naboars skrekk. Kvar morgon går han på ein inspeksjonsrunde i burettslaget for å sjå at alt er på stell. Det trass i at han for lengst er avsett som styreleiar – ei hending han sjølv omtalar som statskuppet, skriv Riksteatret.

– Dei fleste har jo møtt ein liknande fyr i sitt eige liv, og eg trur at dei fleste vil oppleve at Ove kan lære oss noko viktig om oss sjølv, seier Nordin.

– Han var ein utmerka «Mats» – Villare enn det villaste! seier Janne Endal Andersson om «Villa Ville Nordfjord», årets russerevy på Nordfjordeid, der både ho og ektemannen Mats hadde sentrale «roller».

Og det skal også vise seg at Ove under overflata er ein einsam mann som sørger over tapet av kona si.

– Glimrande (…) «feelgood» i ordets beste forstand, skreiv VG om stykket.