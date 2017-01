Dette innlegget er skrevet av Einar O. Midtbø, Bryggja (tverrpolitisk).

Først barneskolen, så kirka. Hva blir det neste som legges ned på Bryggja?

Den politiske stormen som blåser over Vågsøy går ikke upåaktet hen på Bryggja og i distriktet ellers.

Nylig ble vi advart mot ekstremværet «Vidar», der vi ble oppfordret om å sikre våre eiendeler. Slike stormer går over og denne med navnet «Vidar» etterlot seg mye færre skader en det som i forkant var advart mot.

I høst og under budsjettbehandling i desember opplevde vi en ny storm i distriktet vårt og den synes jeg det er greit å kalle «Kristin».

Ordføreren fra Bryggja og Ap valgte å bryte skriftlig avtale med partier og politikere som hadde sikret henne politisk makt og ordførerkjede.

Denne stormen har gjort ubotelig skade i kommunen vår, vi ser nå en kommune i full oppløsning og splittelse i befolkning. 30 prosent av landarealet og bort i mot 10 prosent av folketallet kan bli tilsluttet en kommune sammen med Selje og Eid. Elevtallet ved ungdomsskolen blir også redusert med, etter det jeg har fått opplyst, 16 elever.

En valgt styringsgruppe på Bryggja jobber nå intenst for å få på plass grensejustering slik at Bryggja blir en del av en ny storkommune Eid-Selje.

Signaler har man fått som tilsier at en grensejustering kan effektueres før kommunereformen. Dette skal avgjøres på demokratisk vis blant Bryggja sin befolkning. Blir en rask grensejustering en realitet, blir det vel også en konsekvens om politiske posisjoner i inneværende periode. Det er vel en bestemmelse om at politikere må være bosatt i den kommunen man skal representere.

Det er forståelig at Bryggja føler seg sviktet av Vågsøy når vi for første gang fikk en ordfører fra Bryggja og som hadde inngått kontrakt om at barneskolen i bygda ikke skulle legges ned.

Ordfører og deler av Ap har valgt å sette seg på fanget til Høyre og la dem styre den politiske kurs. Når jeg kan observere i Fjordenes Tidende i intervju med ordfører for kort tid siden at der er så «god personkjemi» så forstår jeg denne uttalelsen. Om den «varme omfavnelsen» er like god ved det kommende kommunevalg om to år gjenstår å se.

Jeg tror for øvrig hukommelsen til våre velgere er veldig god og jeg vil tippe at det ikke blir noe Ap-ordfører på overskuelig fremtid. I så fall må man påregne like god allianse fra Høgre som en i dag ser ut til å ha.

Jeg har deltatt i Vågsøy-politikken i ti år og jeg har tidligere uttalt at vi observerer en veldig sterk måløyfokusert politikk – jeg opplever dette som fortsatt sterkt gjeldende.

I Høgre sitt program står der å lese følgende:

« Høyre vil satse på utbygging av ny svømmehall på Tennebø ...»

Nylig har vi fått observere halleluja-stemning i Måløy om nytt hotell, etter presentasjon å dømme er dette virkelig flott. Jeg respekterer alle nye forretningsideer og synes dette er et veldig godt initiativ.

Det jeg som politiker synes er riktig å signalisere er at kommersielle interesser ikke må blandes med kommunal drift og eventuelle investeringer.

Uten å påstå noe som helst i denne sammenheng observerte jeg at i budsjettforslaget til Høyre som ble lagt frem i desember foreslo de bevilgning til ny svømmehall i Måløy med kr. 50 millioner – dette i strid mot det som var programfestet i Høyre sitt program. I programmet står også noe om eiendomsskatt som ikke skulle økes. Det må nevnes at i Høyre sitt budsjettforslag skulle denne økes jfr. budsjettforslag i desember.

Da vi i formannskapet behandlet saken om riving av gymsal og svømmehall ved ungdomsskolen gikk en del av oss politikere i mot (Sp, Frp og TLV). Vi ønsket at pris på den nye gymsalen skulle fremlegges før rivingstillatelse. Vi stolte heller ikke på at budsjettet holdt og advarte mot det.

I dag ser vi i lokalavisen at der er en manko på 5 millioner.

Helt på slutten av budsjettdebatten i desember kunne Venstre, Ap og Høyre meddele forsamlingen om at de hadde funnet tilgjengelig nye 900.000 kroner.

Dette vil de etter det de signaliserte på talerstolen prioriteres til gode formål i Vågsøy. Bl.a fikk da Raudeberg bevilgning til sitt festlokale/ kulturhus med kr. 200.000,-

Venstre sin representant Edvard Iversen og medlem av styret for kulturhuset var med og stemte for dette budsjettet der bevilgning til kulturhus var en av postene. Det er mulig jeg her tar feil, men jeg trodde at regler om inhabilitet også gjelder her.

Samarbeidspartene Høyre , Venstre og Ap valgte i sitt budsjett å redusere kirkens overføringer med 500.000 kroner. Konsekvensene er det som har fremkommet i media siste tiden med bl.a stengte kirker deler av året. Totland kyrkje blir sågar åpen i kun to måneder i året.

Jeg skulle gjerne ønske at samarbeidsklimaet var bedre over for kommuner vi grenser til i Vågsøy. Jeg skulle også gjerne ønske at de som sitter med makt velger en ordbruk som maner til samarbeid.

Å definere andre sin politikk som molbopolitikk og «at de skal være glad noen vil ta seg av dem» viser arroganse og gir ikke noe godt utgangspunkt for samarbeid. Altså et dårlig utgangspunkt for felles kommune.

Jeg tror ikke frieriet til Florø og Bremanger om kystkommune fører frem.

Jeg synes også at avstandene geografisk blir for store.

Mitt standpunkt i dette spørsmålet er at Selje , Eid og Vågsøy greier å etablere en ny kommune der kanskje Vanylven og gjerne Bremanger kan komme til etter hvert.

Spørsmålet om kommunesenter ser jeg hindrer de gode samtaler om dette spørsmålet og jeg tror det kun er et fåtall politikere som forhindrer konstruktiv tenkning om disse tingene.

Folk flest er opptatt av tjenestetilbud og servicenivå i kommunen sin. Ikke om kommunesenteret ligger i Vågsøy eller Eid.