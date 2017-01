Fikk du med deg disse sakene?

Ingen kom til skade under brannen. Du kan lese mer her.

Har du bilder du vil dele med oss? Bruk #fjtno på Instagram, eller send dine blinkskudd til fjt@fjt.no.

En annen sak som ble godt lest denne uken handlet om Lars Barmen og hans ukjente fortid i et kloster i Paris. Den tidligere "Farmen kjendis"-deltakeren kunne også fortelle til TV 2 om at han har bodd ett år i jungelen i Malaysia. Les mer om dette her.

"Hva blir det neste som legges ned på Bryggja?", spør politiker Einar O. Midtbø (tverrpolitisk) i et leserinnlegg. Denne saken ble også godt lest i uken som gikk. Du kan lese innlegget fra Midtbø her.

Russerevyen fra Eidarussen var også en populær sak på fjt.no denne uken. I den mye omtalte revyen skulle lærerne ved den videregående skolen på Eid stoppe Alfred Bjørlo, som gjør Eid om til en egen stat.

Du kan se bildeserie fra "Ein midtnordfjordmanns draum" her.