Bjørlo-innlegg gir rekordtrafikk

I innlegget tar Bjørlo et opprør med Oslo-byråd Robert Steen (Ap). Eid-ordføreren reagerer på politikerens syn på bygde-Norge.

Hvis ikke du har fått med deg Bjørlo-innlegget, kan du lese det her.

Innlegget ble også publisert av Fjordenes Tidende, og saken er tidenes mest leste på fjt.no.

Artikkelen fra Fjordenes Tidende var også en av de mest delte i hele landet i forrige uke.

NRK Sogn og Fjordane melder nemlig om at saken fra fjt.no har blitt delt 14.400 ganger, og at den er på topp 10-lista over de mest delte nyhetsartiklene i hele landet i forrige uke.

Dagbladet sin artikkel om innlegget er på ein 13.-plass med over 12.800 delinger, ifølge NRK.