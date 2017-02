Fra snø til regn til sol

Det har vært mye snøfall i Nordfjord de siste dagene. I morgen lørdag er imidlertid temperaturen ventet å stige fra minus- til plussgrader. Nedbøren vil da komme da i form av regn i lavlandet og med en del vind på kysten vil nok vinterkulissene endre seg.

Søndag er det for øvrig meldt pent vær på kysten og etter en grå start på neste uke er det ventet finere vær fram mot neste helg.

På vårt eneste lokale skianlegg Harpefossen melder man om en fin vinterdag fredag.

- Vi har fått cirka 10 centimeter puddersnø i natt, temperaturmåleren viser tre minus, været veksler mellom sol og lette snøbyger, og i traseane er det nypreparert og silkeføre, meldte skisenteret fredag morgen.

Det er meldt snøbyger lørdag og lettskyet søndag på Harpefossen skisenter.

Tekstvarselet

Fredag (Vestlandet sør for Stad)

Nordlig frisk bris på kysten, i kveld minking til skiftende bris. Enkelte snøbyger nord for Sognefjorden og langs kysten sørover til Boknafjorden, ellers stort sett pent vær.

Lørdag (Vestlandet sør for Stad)

Økning til sørlig stiv kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten, kan hende liten storm på kysten nord for Bergen. Skyet, oppholdsvær. Fra utpå formiddagen snø eller sludd, etter hvert regn under 400-600 m. Lørdag kveld minking til vestlig frisk bris. Overgang til regnbyger i ytre strøk.

Søndag (Vestlandet sør for Stad)

Vestlig bris. Enkelte regnbyger, snøbyger over 400-600 m. Om ettermiddagen gradvis økende til sørlig stiv kuling på kysten, sent om kvelden sterk kuling nord for Hardangerfjorden. Etter hvert regn, snø over 500-700 m.

Mandag (Vestlandet sør for Stad)

Natt til mandag sørlig stiv kuling på kysten, nord for Bergen til dels sterk kuling. Mandag morgen minking til sørlig frisk bris, liten kuling nord for Bergen. Regn og yr. Fra om ettermiddagen regnbyger. Nedbør som snø over 500-700 meter.