Går over i ny kjede

– Med rød løper, lykkehjul og gode tilbud ønsker vi velkommen til en fantastisk åpningsfest! Vi har gjort utrolig mye med stasjonen på to år, og nå gleder vi oss virkelig til å starte reisen videre som Circle K, sier stasjonsdriver Espen Heia, i en pressemelding.

– Det blir en begivenhetsrik dag for både store og små, og vi håper å se både kjente og nye fjes ta turen innom stasjonen vår. Kommunen er både vår gode nabo og en av våre største kunder, så det er veldig kjekt at ordfører Alfred Bjørlo kommer for offisiell snorklipping, heter det videre i pressemeldingen.

Arbeidet med omprofileringen av Norges Statoilstasjoner startet i mai i fjor, og nå er snart er alle de skandinaviske stasjonene ferdig i ny drakt. I Norge betyr det i snitt en omprofilert stasjon om dagen.

– Vi har store forventninger til det nye merket, og vi kan love at kundene våre fortsatt vil møte de samme vennlige medarbeiderne og få de samme gode produktene og tjenestene på bensinstasjonene våre, sier stasjonsdriver Heia, og legger til at han og kollegene i distriktet skal gjøre Circle K minst like kjent og kjært for sine kunder, som selskapet har vært som Statoil.

Salgssjef for Circle K i Sunnfjord, Møre og Romsdal, Jan-Erik Rønning, gleder seg over merkeskiftet.

– Vi er stolte av vår lange historie og hva vi har fått til mens vi har vært Statoil. Men Statoil ASA valgte å selge sin bensinstasjonvirksomhet, og vi ble nødt til å skifte navn. I dag er vi glade for at det ble kanadiske Couche-Tard som tok over. Dette er internasjonal eier som tenker langsiktig, og som har bensinstasjoner som sin kjernevirksomhet. Våre nye eiere er villige til å investere og bringe nye tanker og konkurransekraft inn i markedet, sier Jan-Erik Rønning, salgssjef for Circle K, i en pressemelding.