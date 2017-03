Hanket inn to premier på fylkesmesse

Restaurant- og matfagklassen fra MVS fikk nemlig to premier under fylkesmessa.

– Ungdomsbedriften Smak av verden gjorde et godt inntrykk, forteller hun.

Elevene fikk andreplass under kategorien beste HR-bedrift, og andreplass i kategorien beste tjeneste.

Eid vidaregåande skule fikk også gode resultater under fylkesmessa. Ungdomsbedriften Multifix UB kom på andreplass i kategorien for beste utstilling. Den samme bedriften fikk også andreplass i kategorien for beste produkt.

ShoeSaver UB fra Årdal vgs ble kåret til den beste ungdomsbedriften i fylket og skal representere Sogn og Fjordane i norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter.