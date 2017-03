Endeleg har heile bygda fått fiber

Det er Infonett Røros som har investert nærare 4,5 millionar kroner på fiberutbygginga på Raudeberg. Nærare 200 husstandar har kopla seg på, enten ved berre breiband, berre TV eller begge deler.

– Endelig er vi på nett Jubel etter at den første kunden på Raudeberg fikk fibernett.

– Relacom Måløy har utført ein utmerka jobb, på trass at dette var langt meir omfattande enn førutsett, skriv Infonett Røros i ei pressemelding. Raudeberg har tidlegare hatt kabel-TV bygd og drifta på dugnad.

– Heile nettet var lagt i rør og tida var moden for anten oppgradering eller nedlegging. Infonett tok over nettet for snart to år sidan, og fann fort ut at i staden for å oppgradere nettet, så blei løysinga å skifte det ut med eit reint fibernett.