Har ikke planer om å streame Fosnavåg-møter

Fjordenes Tidende-redaktør Erling Wåge mener dette er problematisk.

– Møtet er lagt utenfor fylket og langt vekk fra hjemkommunene. Da blir det vanskelig for innbyggerne å følge med på hva som skjer i møtet, sier Wåge om de åpne møtene på Thon Hotel i Fosnavåg.

Storsamling for å diskutere Selje-Eid I begynnelsen av neste uke møtes politikere og administrasjon fra Selje og Eid på Sunnmøre til en felles samling der den nye kommunen står i fokus.

Han har vært i kontakt med ordførere og rådmenn i de to kommunene og spurt om mulighetene for at møtene blir streamet.

Møtene i Fosnavåg er offentlige, med mindre det blir gjort vedtak om å lukke deler av dem. Wåge understreker at kommunene ikke er pliktige til å streame slike møter.

– Men i slike viktige saker der kommunenes øverste organ holder møter så langt borte fra kommunene sine, innbyggerne og dermed velgerne sine, kunne det være en ekstra god grunn til å sende lyd og bilde direkte fra møtene dersom man ønsker å være åpne og inkluderende, mener Wåge.

Eid-ordfører Alfred Bjørlo svarer at det jobbes med å få til en løsning i Fosnavåg.

Planen for kommunestyresamlingen i Fosnavåg er å se nærmere på veien videre i sammenslåingsprosessen mellom de to kommunene. Fylkesmann Anne Karin Hamre skal blant annet orientere de to kommunene om prosessen. Les mer om programmet i Fosnavåg her.