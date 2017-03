Fortsatt på utkikk etter nye drivere

Det forteller Kenneth Svoren, en av to eiere.

Pub- og serveringsstedet på Silda har ligget ute til salg en tid, og Svoren forteller at det er flere som har vist interesse for bygget.

– Men ingen avgjørelser er tatt foreløpig. Vi håper at Stad skipstunnel kan være med på å dra opp interessen, sier Svoren.

Han forteller også interessen har tatt seg opp etter at nyheten om skipstunnelen kom tidligere denne måneden.

Bygget ligger ute til salg for nærmere 2,5 millioner kroner.

Situasjonen var lignende i fjor sommer, da Skjærbuda også lå ute for salg. Gjennom sommeren var det et par arrangementer på Skjærbuda som følge av at lokale personer tok initiativ til dette.

Svoren forteller at han foreløpig ikke er kjent med om det kommer til å bli arrangert noe på Skjærbuda den kommende sommeren.

– Det blir i så fall hvis noen tar initiativ til det, sier han.