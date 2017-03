Åpner veien tidligere enn forventet

Det betyr at fylkesvei 616 mellom Klubben og Hamnen åpnes senest kl. 19 søndag kveld.

– Vi ligger godt an. Dette har gått veldig bra, sier Even Hjelle i Statens vegvesen, som har ansvar for oppryddingsarbeidet.

Oppryddingsarbeidet startet fredag, og hele fjellskjæringen har blitt rensket.

Veien har vært stengt siden torsdag kveld som følge av et stort stein- og jordras. Det er anslått til ha en størrelse på ca. 400 kubikkmeter og skjedde ca. 30-40 meter fra åpningen til Skatestraumtunnelen.