Kaller han for en «super-ordfører»

– Alfred Bjørlo og Venstre oppnådde 31 prosent av stemmene i Eid kommune i 2015 og 44 prosent i 2011. Få, om noen venstre-politikere kan oppvise maken til valgresultater, skriver VG.

Saken handler om opprør i Venstre etter partileder Trine Skei Grandes Frp-trussel, og Bjørlo er en av flere som reagerer på uttalelsene til partilederen.

I artikkelen blir Bjørlos oppslutning under de to siste kommunestyrevalgene også dratt fram.

– Han er ordfører i Eid kommune i Sogn og Fjordane, og har imponert langt utover fylkesgrensene med en Venstre-oppslutning på over 30 og 40 prosent under de to siste kommunevalgene, heter det i artikkelen.

Til VG sier Bjørlo følgende om Frp-trusselen til Trine Skei Grande:

– Venstre er et parti som skal søke gjennomslag og makt. Jeg trodde strategien vår gikk ut på å prioritere en blå-grønn regjering der Venstre er med. Utover det bør vi være åpne for ulike løsninger utfra valgresultatet.

Overfor avisen legger han ikke skjul på at han er kritisk til Skei Grandes utspill.

– Dette med å true med å kaste en regjering for å tvinge seg selv inn - det er en strategi som jeg tror man skal være forsiktig med. Jeg kjenner meg ikke hjemme i en slik strategi, sier Bjørlo til VG.