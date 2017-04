Det seier Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H), i ei pressemelding etter at regjeringa la fram eit lovforslag om ei forsøksordning med catskiing.

Catski går ut på å bli køyrt opp på fjellet med trakkemaskin, for så å køyre uspora pudder ned att. Dette har tidlegare vore avgrensa av lova om motorferdsel i utmark og vassdrag.

– Dette er eit etterlengta gjennombrot for at Harpefossen Skisenter kan få starte opp med catskiing, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V).

Forsøksordninga inneber at seks kommunar får prøve ut catskiing i merka trasear i tilknyting til alpinanlegg. Ordninga blir evaluert etter fire år.

– Eid kommune har foreslått nettopp den modellen som Regjeringa no legg fram som lovforslag for å i vareta både skisport, reiseliv og natur ved å opne for catskiing i regulerte former, seier Bjørlo, og fortset:

– No ligg alt til rette for at catski på Harpefossen kan bli eit nytt opplevingsbasert reiselivstilbod som set Nordfjord og Vestlandet på verdskartet som vinterdestinasjon.