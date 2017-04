Politiet starter etterforskning etter innbrudd

– Det er tatt to stasjonære PCer, x antall harddisker fra stasjonære PCer, noen minnebrikker og to switcher, forklarer innsatsleder Jan Arild Nervik som mandag har vært på Stadlandet skule hvor det har skjedd et innbrudd denne helgen.

– Innvendige dører på skolen er brutt opp og vi antar at forbrytelsen har skjedd en gang mellom klokken 14.30 lørdag og klokken 11.30 mandag, sier Nervik, som forklarer at det har vært arrangement på skolen i helgen og at ingen utvendige dører er brutt opp.

Politiet vet ennå ikke hvilke verdi tyvgodset har, men er svært interessert i tips fra publikum som kan ha sett noe i det aktuelle tidsrommet.

Tips i saken kan meldes til politiet på telefon 02800.