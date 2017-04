Ungdomsskoleelever tok med sprit på skolen

– Ingen av dem hadde drukket, og det er uklart hvor spriten stammer fra, sier regionlensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum.

Da spriten ble oppdaget, slo skolen alarm og kontaktet politiet.

– Politiet reiste til skolen og snakket med elevene. Der ble elevene forklart at det ikke er greit å ha med sprit på skolen. Straffen ble at de skulle fortelle om det hjemme, og så blir det oppfølging fra skolen om det er behov for det.

Hvattum sier årsaken til hvorfor elevene hadde tatt med alkohol på skolen er diffus.