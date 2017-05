Nordkyst, Fjordland eller Bryggja?

Mandag utløp fristen for å komme med forslag. Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF) hadde på forhånd uttalt at han ønsket en bred mobilisering slik at flest mulig får sjansen til å komme med forslag til nytt navn og kommunevåpen.

Til sammen har 120 personer kommet med forslag til nytt kommunenavn. Forslagene kan du lese nederst i saken.

Det nye navnet på den nye kommunen skal vedtas i eit felles kommunestyre mellom Selje og Eid 22. juni. Nytt kommunevåpen skal vedtas hausten 2017.

– Kommunevåpen har strenge regler for utforming og vi tenker at vi kommer til å gå ut i fra noen av de forslagene som kommer inn og ber kunstnere om å lage et utkast som vi kan ta stilling til. Prosessen med kommunevåpen haster ikke så mye som navnevalget. Det må være klart til vedtaket om kommunesammenslåing skal inn i kongelig resolusjon, uttalte Osdal i april.

Som en del av navnekonkurransen er det bestemt at personen som har levert inn navnet som blir valgt navnet på den nye kommunen får en gavepremie på 10.000 kroner. Vinneren skal gi pengepremien til et frivillig lag/organisasjon i Selje eller Eid.

Her er navneforslagene til Selje-Eid: