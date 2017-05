Ønskjer utjamning av nettleiga

I partiprogrammet for 2017-2021 er det vedtatt at «Ap vil innføre ein utjamningsordning for nettleige, og sørge for ein likeverdig nettariff for store forbrukarar (industrien) med høg brukstid uavhengig av om elektrisiteten blir henta frå regional- eller sentralnett. Fornybar energi skal vere ein betydeleg del av bidraget til eit grønt skifte.»

– Vår programformulering betyr at det skal etablerast ei utjamningsordning som faktisk føretek ei utjamning og som blir ei sjølvstendig og berekraftig ordning som ikkje er avhengig av direkteløyvingar over statsbudsjettet det enkelte år, fortel Kristin Maurstad (Ap), ordførar i Vågsøy.

Det var Sogn og Fjordane Ap som stod bak framlegget, som vart samrøystes vedtatt.

Lagar opprop mot ulik nettleige Rådet for eldre og funksjonshemma i Selje krev i eit opprop at myndigheitene syter for at nettleiga vert lik, uansett kvar straumbrukarane bur.

– For Sogn og Fjordane var dette ein viktig siger for å få lik nettleige for alle. Vi er eit fylke med stor produksjon av fornybar energi, samtidig som det bur få folk her, og difor har nettleiga vore særleg høg hos oss, seier Maurstad, og legg til:

– Med færre å fordele kostnadane på er det på sin plass med ei utjamningsordning. Formuleringa møter behovet til den vanlege forbrukaren samtidig som den tek vare på storbrukarane.