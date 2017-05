Det er Linea M. Helgestad (12) fra Raudeberg som på kort tid har dratt i gang den enorme innsamlingsaksjonen.

Med god hjelp fra foreldre og lokale kultur- og næringslivsaktører arrangerte tolvåringen en støttekonsert på lørdag, der alle inntektene gikk til forskning på sykdommen.

Se bildeserie fra ALS-konserten her.

På Facebook-siden til ALS-konserten meldes det om at man nå har passert en halv million kroner i innsamlede midler.

Initiativet fra Linea har fått stor oppmerksomhet. Under ALS-konserten lørdag var blant annet to representanter fra ALS-stiftelsen til stede i Samfunnshallen for å takke Linea og foreldrene for det de har fått til.