Foreldre er nettverstingene ved matbordet

Halvparten av norske barnefamilier bruker smarttelefoner, nettbrett eller ser på TV under middagen. Likevel er det oftere at foreldrene sitter med ansiktet i skjermen enn barna. Dette kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov for Dolmio.

Teknologi som smarttelefoner, nettbrett og TV er velkjente «gjester» ved middagsbordet hos mange norske barnefamilier. Men, hvis man tror at det er barna som har vanskeligst for å legge vekk teknologien tar man feil.

34 prosent av voksne i familien sjekker nemlig gjerne SMS’er, mailer eller surfer på mobilen under middagen. Av barna er det 27 priosent som har med teknologien til bords.

I 37 prosent av norske barnefamilier har både barna og de voksne med seg teknologien når de samles til middag.



Norske foreldre syntes at teknologi under middagen påvirker stemningen negativt. Hele tre av fire ville foretrukket middagen uten forstyrrelser fra mobiltelefoner, nettbrett eller TV.

I tillegg sier åtte av ti at de er enige i at familien får pratet mindre sammen dersom de tillater teknologi ved middagsbordet.