Fraktet til sykehus etter ulykke

Rundt klokka halv åtte fredag kveld fikk politiet melding om en trafikkulykke vest for Kjøs bru i Hornindal, like over kommunegrensa fra Eid kommune.

En bil hadde kjørt utfør veien. Politiet opplyser at det var én bil involvert i ulykken og at det var én person i bilen.

Vegen ble sperret som følge av ulykken.

Nødetatene og luftambulanse kom på stedet. Føreren, en mann, er fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse.