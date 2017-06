Flere er interesserte i å kjøpe hotellet

Det bekrefter bostyrer Thore Heggen overfor Fjordenes Tidende.

– De tok kontakt ganske raskt etter at hotellet ble slått konkurs. På det tidspunktet var det mye som måtte avklares i buet. De tok kontakt igjen i går, og da var de interesserte i å vite litt om veien videre, sier bostyreren og legger til at det er snakk om personer med lokal tilknytning.

Hotellet er slått konkurs AS Selje Hotel er slått konkurs.

Det var NRK Sogn og Fjordane som først omtalte saken. De melder om at investor John Olav Lefdal er en av dem som er interesserte i å gjenoppbygge det brannskadde hotellet.

– Jeg har blitt invitert inn, og takket ja. Dette er seriøse dyktige folk som ønsker å satse på reiselivet i Nordfjord, sier Lefdal til NRK.

13 millioner

Før noe mer kan bli avgjort i saken, er det en forutsetning at alt er avklart med panthaver Sparebanken Vest. Banken har lagt inn et krav i buet som er på i overkant av 13 millioner kroner.

Det er også panthaveren som avgjør hvor mye de mener hotellet er verdt og hvor mye det skal selges for.

Flere krav

Sparebanken Vest har som nevnt meldt inn et krav til buet som er på rundt 13 millioner kroner. Skatt Vest har meldt inn et krav på rundt 600.000 kroner, mens skatteoppkreveren i Selje har kommet med et krav på rundt 278.000 kroner. Dette er de tre største kreditorene, ifølge Heggen.

Fristen for å melde inn krav til buet går ut neste uke, fredag 23. juni.