Har funnet ut av hva som forårsaket husbrannen

– Årsaken til brannen er tørrkoking. Det var en kasserolle som stod på en plate og vi antar at det var matolje i denne, sier Bakke.

– Dette anses for å være en uaktsom overtredelse av straffeloven eller brann- og eksplosjonsvernloven, legger han til.

Saken skal sendes videre til en jurist.

– For det første skal juristen være enig med oss, og for det andre skal vedkommende ta stilling til en eventuell straffereaksjon, sier Bakke og legger til at juristen også vil vurdere om saken skal gå etter brann- og eksplosjonsvernloven eller straffeloven.