Går i enda tettere samarbeid med næringslivet

– Vi har inngått avtale med åtte butikker som stiller med gode rabatter på ordinære varer for folk som kan dokumentere at de har festivalpass, sier Helge Hjelle og Lars Kjølen.

De presiserer at det kan komme flere butikker til før festivalen starter i august.

– Vi har jobbet for å finne nye måter å knytte lokalt næringsliv enda tettere inn i festivalen på, i tillegg til det vi allerede har som fotokonkurranse og premiering av beste utstilling og Elvis-atmosfære under festivaluka, sier Kjølen, som poengterer at målet deres er å holde festivalen så lokal som mulig.

– Det er veldig bevisst. Helt siden første året har vi vært selektive på hvilke aktører vi henter inn utenfra. Vi vil ha med de lokale butikkene, og ikke fylle opp gata med stands utenfra, sier Kjølen.

– Vi oppfordrer også butikkene til å komme seg ut av lokalene, bruke fortauet og gata, og være med på å lage god stemning, sier Hjelle.