Ordførarkontor ute for sjette år på rad

– Å flytte «ut på gata» i Malakoff-veka er med å gjere kontakt med kommunen lettare for folk. Samtidig er det viktig for kommunen å vere synleg og lett tilgjengeleg når 10.000 menneske kjem til Nordfjordeid på Malakoff Rockfestival. Eid er for tida inne i ei rivande utvikling med folketalsvekst og nye etableringar – og vi ynskjer endå fleire velkomne i åra som kjem, seier Bjørlo.

Styrkar vakthaldet under årets festival Malakoff-arrangøren styrkar vakthaldet, og politiet held fram uroaksjonar mot eventuelle narkotikabrukarar under festivalen 20.-22. juli.

19. juli vil Selje og Eid ha felles utekontor, med nye Stad kommune som tema. 20. juli blir Nordfjord Vekst med på utekontoret.

Nytt av året er at kommunen har laga eit spesielt opplegg retta mot born for å syne fram «Bornas Nordfjordeid», med eige barnekart over Eid og rebusløype. Bjørlo deler ut gåve og helsing til borna som har løyst den.