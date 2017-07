Vil utvide helsetilbud

Nordfjord Psykiatrisenter (NPS) på Nordfjordeid er så fornøyde med programmet Illness Management and Recovery (IMR) at de godt kan tenke seg å ha kommunene med på laget. IMR er et behandlingsprogram som opprinnelig er utviklet for psykoselidelser og bipolare lidelser, men alle psykiske utfordringer kan delta. Det omfatter en serie ukentlige samlinger som til sammen ugjør cirka 40 timer.

– En pasient sa for eksempel at det var den beste behandlingen han noen gang hadde fått, sier seksjonsleder May Kristin Sæther ved NPS til nettstedet napha.no.

Behandlingen er lagt opp som gruppebehandling, men det kan også gjennomføres individuelt.

– Det er ingen grunn til at dette programmet bare skal bli tilbudt pasienter når de er tilknyttet spesialisthelsetjenesten, sier terapeut og en av kurslederne Aud Marie Alsaker.