Forsvarer: – Overrasket over tiltale

Angelshaug er forsvarer til en av de tre tiltalte brødrene i Selje Hotel-saken. Torsdag ble det kjent at politiet har tatt ut tiltale mot de tre brødrene, som har vært varetektsfengslet siden desember 2016. Det var Bergens Tidende som først meldte om saken.

Brødrene er nå tiltalt i Selje Hotel-saken De tre brødrene som er varetektsfengslet og siktet for å ha stått bak brannen på Selje Hotel, er nå tiltalt i saken.

– Jeg er overrasket over at politiet behandler det som en enhet her. Det er tre individuelle personer, men sakskomplekset er muligens det som gjør at saken blir håndtert som én, sier Angelshaug om tiltalene.

Han tilføyer at han foreløpig ikke har snakket med sin klient om tiltalen.