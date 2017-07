Slik skal de løse problemet med fulle gjestehavner

Oppstartsbedriften Fluito AS har lansert en Airbnb-lignende tjeneste for båtplasser.

– Vi hørte fra båtfolk at fulle gjestehavner var et vanlig problem, samtidig som vi så at mange faste båtplasser sto tomme. Disse tomme båtplassene vil vi at skal være til glede for båtfolk over hele landet, sier gründerne Gard Havelin og Kent Robin Haugen.

De har utviklet en mobilapp, som lar båtfolk leie ut og booke båtplasser som står tomme.

– Mobilappen ble lansert for iPhone-brukere i fjor, og nå er den også ute til Android, sier Haugen som er apputvikleren i gründerduoen.

Sommeren er i full gang og gründerne er spente på hvordan tjenesten blir tatt imot.

– Når båtsesongen er i gang og gjestehavnene fyller seg opp, håper vi båtfolket tester ut appen vår.

Oppstartsbedriften håper også at båtforeninger ser mulighetene med tjenesten.