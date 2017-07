Mener Florø lufthamn ikke er god nok

Det skriver Firdaposten.

Både Strømmen og mannskapet på brønnbåten han jobber på velger heller å fly fra Ålesund lufthavn, Vigra.

Han forteller til avisa at han er oppgitt over hvor dårlig rutetilbudet i Florø har blitt.

– Før Florø lufthamn ble kommersialisert gikk morgenflyet klokken 07 fra Florø. Da kunne jeg, som er fra Rugsund, ta båten til Florø og rekke flyet. Nå må jeg bruke tre tusen kroner på taxi for å rekke flyet 06:20. Det gjør jeg ikke, så da reiser jeg heller til Ålesund og bor på hotell, det er billigere, sier Strømmen og legger til:

– Jeg vet ikke om det stemmer, men at rutetilbudet er dårligere, dyrere og at avganger er mer ustabile er en oppfatning som jeg og resten av mannskapet har. Vi ligger like utenfor Florø, men reister i stedet til Møre for å skifte mannskaper. Det sier en hel del.