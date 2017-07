Ein heilt ny programpost for barna er skattejakt på havbotnen med Blekkulf. Ægir dykkerklubb skal hente opp det dei finn på havbotnen og ei skattekiste, og så skal Blekkulf gå gjennom det dei finn saman med barna.

– Det er mogleg at det dukkar opp ein veldig kjent sjørøvar også, men det må nesten folk møte opp for å få med seg, seier Jannicke Myrestrand, som sit i komiteen for barneaktivitetane.