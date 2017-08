I dag kan det bli storm langs kysten

Det melder meterologene påyr.no.

Det er nordvestlandet som blir hardest rammet av dette lavtrykket.

Fredag morgen er det meldt om økning til sørlig sterk kuling på kysten og utsatte steder. Ved Stad blir det liten til full storm. Sent fredag ettermiddag er det meldt om minkende vind.

– Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Enkelte avganger med båt, fly og annen transport kan kanselleres. Fare for stengte broer. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap, heter det i en melding på yr.no.