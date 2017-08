Her er vekas mest leste saker

Denne veka var det nyheita om at Andrea Santiago Stønjum (16) frå Måløy skal vere med i talentprogrammet The Voice som fenga fjt.no sine lesarar mest. Resten av saka finn du her.

Mange ville også lese om at Elvis-festivalen valte å flytte kveldsarrangementa til Samfunnshallen.

Det blei også mange klikk på filmklippet av ei farleg forbikøyring på Totland i Vågsøy kommune. Sjå video her.

Andre saker som blei godt lest er:

– Jeg har ikke planer om å bli storinvestor

Seks bilførarar var for harde på gassen

Vei stengt etter trafikkuhell

Skal ha prøvetur på ny hurtigbåtrute

- Vi håpar Kristin Maurstad kan rydde opp i saka