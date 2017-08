Kan stå turbinar her allereie neste år

Det er Firdaposten som melder saka.

Det italienske selskapet kjøpte seg i juli inn i Vestavind Kraft, og arbeider saman med SFE-eigde Vestavind om både Hennøy Vindkraft og Okla Vindpark på Stadlandet.

Onsdag var tre representantar for det italienske konsernet i Svelgen for å møte kommuneadministrasjon og presentere seg for næringslivet i kommunen. Samstundes var det forretningsmøte med SFE Nett, som kan få bygge ei åtte kilometer lang 132 kV-linje opp til vindparkområdet på Marafjellet. Det var også møte med lokale entreprenørar.

Falck Renewables Wind snusar også på det større Bremangerlandet vindpark-prosjektet i ytre del av kommunen.

– Vi har også sett på Bremangerlandet-prosjektet. Det er av interessant storleik for oss, seier Saurabh Shah, direktør for Business Development til Firdaposten.

Kan bli jobb for lokale

Det italienske selskapet planlegg å bygge kai og veg opp frå Merkingsneset vest for Nesbø for å gjere transportetappen frå skip til utbyggingsområde kort og effektiv. Entreprenørar må her levere tilbod innan kort tid.

– Vi er opptekne av at vi skal kjøpe tenestene våre lokalt og ha eit forhold til det lokale næringslivet. Det er nøkkelen til suksess, fortel Scott Gilbert i selskapet.

Fire delkontrakter er aktuelle i samband med prosjektet, turbinleveransar, utbygging av transformatorstasjon, 132 kV-krafline og kontrollanlegg.

Men det skal også hentast inn tenester på prosjekt som bygging av kai og tilkomstveg, levering av kranar til montering av vindturbinane, støyping av fundament, samt legging av fiberkabel og jordingsnett.