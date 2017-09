Vågsøy-lensmann på plass i rettssalen

Lensmannen forteller at dette er den første gangen han har denne oppgaven i en rettssak.

I dag skal de tidligere eierne i vitneboksen De tidligere eierne av Selje Hotel skal vitne i Sogn og Fjordane tingrett torsdag.

Bakgrunnen for at han er bisitter i den tre uker lange rettssaken i Førde, er at han ledet etterforskningen av hotellbrannen i startfasen.

Etter hvert har som kjent både Kripos og Økokrim etterforsket sake.

Som bisitter utfører han bestemte oppgaver underveis i rettssalen. Han bistår med andre ord statsadvokat Magne Nyborg.

Politiførstebetjent Åse Romuld er konstituert lensmann mens rettssaken pågår, ifølge Bakke.