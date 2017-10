I morgen skal det blåse opp igjen

– Det blir en liten periode med mer vind i morgen. Man kan forvente seg sterk kuling fra nordøst i områdene rundt Stad. Det blir ikke like kraftig som på søndag, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Knuste vindu

Den sterke vinden søndag kveld førte blant annet til at et vindu på et industribygg i Måløy sentrum knuste.

Måløybrua var også stengt i lengre perioder.