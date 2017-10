I helgen kan du se en meteorsverm

– Meteorene fra denne svermen er noen av de raskeste og mest lyssterke av samtlige meteorsvermer, heter det i en pressemelding.

Orionidene er en årlig meteorsverm forbundet med Halleys komet, en kortperiodisk komet som er synlig fra jorden ca. hvert 76. år. Når partikler fra kometstøvet treffer jordatmosfæren, oppstår flere titalls stjerneskudd per time. Orionidesvermen opptrer på denne tiden av året hvert år når jordens bane passerer støvbåndet etter denne kometen.

Navnet Orionidene skyldes punktet svermen strømmer ut fra – nemlig stjernebildet Orion som nå lyser vakkert opp på sørhimmelen nattestid.

Svermen kan likevel ses over store områder av himmelen. Meteorsvermen varer omtrent en uke i slutten av oktober, og ca. hvert 12. år kan meteorene opptre i et antall på 50–80 per time på grunn av forstyrrelser fra Jupiters tyngdekrefter. Årsaken til at meteorene fra denne svermen er noen av de raskeste og mest lyssterke av slike meteorsvermer er at partiklene treffer Jordens atmosfære nesten rett forfra. Hastigheten er 66,9 km/s – 240 800 km/t når de kommer inn i atmosfæren.

Slik observerer du svermen:

Still deg opp på et sted med minst mulig lysforurensning og se mest mulig rett opp, du trenger verken kikkert eller teleskop.

Det aller beste tidspunktet for å observere svermen er fra midnatt og frem til himmelen begynner å lysne natten mellom 21. og 22. oktober, og i år vil ikke månelyset være til hinder.