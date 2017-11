Seier ja til grensejustering

Dette vart klart etter at Fylkesmannen i dag la fram si tilråding om grensejustering for krinsane Maurstad, Totland og Bryggja.

I tilrådinga heiter det at: «Det er lagt vekt på at ei grensejustering vil lage ein funksjonell og samanhengande Stad kommune og at det vil vere i tråd med den klare folkevilja hjå innbyggjarane.».

Resultatet frå innbyggjarundersøkinga som vart gjennomført tidlegare i år viser at 79 prosent av innbyggjarane på Maurstad, Totland og Bryggjaer positive til å bli ein del av Stad kommune, og at 84 prosent er negative til å bli ein del av Kinn kommune.

– Vi vurderer at dei økonomiske ulempene ved ei grensejustering er klart innanfor det som er forventa løyst gjennom oppgjeret som skal skje mellom kommunane, og framtidig utjamning av inntekter og utgifter, heiter det i tilrådinga frå Fylkesmannen.

De eldre om kommunereformen: – For oss blir det ingen grenser Uavhengig av hvordan kommunekartet blir seende ut i årene som kommer, er de eldre opptatte av å ha det godt sammen som pensjonister.

Ei grensejustering vil, ifølge Telemarksforsking, gje ein reduksjon i frie inntekter for Vågsøy kommune på 29,5 millioner kroner årleg, og ein auke på 29,2 millioner kroner for Selje/Eid (Stad kommune).

Spørsmålet om grensejustering for Vågsøy-bygda kom først opp i vinter. Etter å ha fått inn rundt 200 signaturar for grensejustering, gjekk Bryggja utviklingslag vidare med planane om å bryte ut av kommunen.

Politikarane vil ikkje la Bryggja gå Etter ein temperaturfylt debatt i kommunestyret vart det klart at eit fleirtal av politikarane i Vågsøy ønskjer at kretsane Maurstad, Totland og Bryggja skal vere ein del av Vågsøy og seinare Kinn kommune.

Kommunestyret i Vågsøy har uttalt at dei ikkje ønskjer ei grensejustering for Bryggja. I kommunestyremøtet 19. oktober gjorde dei følgande vedtak: «Vågsøy kommunestyre kan ikkje med omsyn til Kommunaldepartementet sitt rundskriv H-8/14, sjå at der er grunnlag for å imøtekome søknaden om grensejustering frå kretsane Totland, Bryggja og Maurstad.»

Kommunestyra i Eid og Selje tilrår begge at det vert gjennomført grensejustering slik at krinsane Totland, Bryggja og Maurstad vert del av nye Stad kommune frå 1. januar 2020.

Bryggja-området omfattar 9 prosent av innbyggjarane i Vågsøy og 32,2 prosent av fastlandsarealet kjem det fram i Telemarksforsking sin rapport, som vart lagt fram i august. Grensejusteringa omfattar om lag 550 innbyggjarar i dagens Vågsøy kommune.

De eldre om kommunereformen: – For oss blir det ingen grenser Uavhengig av hvordan kommunekartet blir seende ut i årene som kommer, er de eldre opptatte av å ha det godt sammen som pensjonister.

I rapporten heiter det at det ikkje er unaturleg at innbyggjarane på Bryggja heller vil vere ein del av Stad kommune. Utan at Telemarksforsking kom med ei klar tilråding går rapporten langt i å antyde at Bryggja-området bør bli ein del av nye Stad kommune.

– Dersom Bryggja blir ein del av Stad kommune framfor å bli med i Kinn kommune, vil innbyggjarane ut frå ekspertutvalets kriterier bli ein del av ein meir funksjonell og integrert kommune med kortare avstandar samanlikna med Kinn. Sterkare tilknyting og identitet i høve til Stad kan og vera positivt for lokalpolitisk engasjement og medverknad, skriv Telemarksforsking avslutningsvis.

Tilrådinga frå Fylkesmannen om grensejustering blir sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.