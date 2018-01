Kåret til årets flyselskap

Nyheter

Reisebyråansatte i Norge har stemt frem sine favoritter for 2018. Resultatene ble offentliggjort under bransjens «Oscarutdeling» på Wallmans i Oslo. I kategorien «Årets flyselskap innenriks 2018» var det Widerøe som kunne motta den gjeve utmerkelsen, heter det i en pressemelding.

Grand Travel Award, også kalt reiselivsbransjens egen Oscar, er en festaften for hele den norske reiselivsbransjen. I kategorien «Årets flyselskap innenriks 2018» var SAS og Norwegian, forruten Widerøe, nominert. Til stor jubel var det Widerøe som kunne motta prisen og smykke seg med tittelen i 2018.

Widerøes salgs og distribusjonssjef Lise Dean tok i mot prisen på vegne av flyselskapet.

– Vi er fantastisk stolte over at reisebyråene har kåret Widerøe til det beste flyselskapet i Norge. Dette hadde ikke vært mulig uten Widerøes dyktige medarbeidere, og prisen er en bekreftelse på at vi i Widerøe gjør mye riktig. Vi jobber hver dag for å tilby høy servicegrad til våre kunder og distributører og vi er veldig takknemlige for denne anerkjennelsen.

I løpet av første halvvår 2018 vil flyselskapet ta i mot tre nye regionale jetfly. Dette markerer en ny era for den snart 84 år gamle flyselskapet. Med nye fly kommer en frisk satsing blant annet på nye destinasjoner. Norge og innenriksmarkedet vil alikevel forbli selskapets viktigeste fokusområde. Ved å betjene de tynnere trafikkstrømmene og bidra til å binde fjord og nord enda bedre sammen er målet å inspirrere til økt reiselyst både innenriks, men også videre ut i verden.

– Widerøe sørger for et det er enklere å jobbe og bo i vårt vakre og langstrakte land, og vi skal fly kunden trygt og effektivt også der hvor forholdene er vanskelige. Fordi Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder, avslutter Dean.