Nesten alle som druknet i fjor var menn

Nyheter

– Vi ser at mange drukningsulykker skyldes ulykker i forbindelse med bruk av båt og kajakk. Det er tragisk, og igjen må vi poengtere hvor viktig det er at folk bruker redningsvest og tar sikkerheten til sjøs på alvor, sier Monica Rimestad, Samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.



Det er i en fersk oversikt fra Redningsselskapet det fremkommer at 94 personer druknet i fjor. Hele 82 av disse var menn, mens kun 12 var kvinner. Det druknet to personer så sent som i desember. De dystre tallene betyr at 87 prosent av de som druknet i Norge i fjor var menn.



Møre og Romsdal topper fylkesoversikten, tett fulgt av Telemark og Rogaland. I Sogn og Fjordane druknet 5 personer i 2017:



Møre og Romsdal: 15

Telemark: 13

Rogaland: 12

Nordland: 10

Hordaland: 8

Akershus: 5

Sør-Trøndelag: 5

Sogn og Fjordane: 5

Finnmark: 3

Vestfold: 3

Buskerud: 3

Oslo: 3

Nord-Trøndelag: 2

Vest-Agder: 2

Østfold: 2

Aust-Agder: 1

Oppland: 1

Troms: 1

Hedmark: 0



Sammenlignet med 2016 økte antall druknede i Norge med tre personer. For første gang siden 2012 druknet det barn under åtte år. I fjor druknet det to barn. 32 personer druknet etter ulykker i forbindelse med bruk av båt og kajakk, mens drukning etter fall fra land eller brygge stod for 16 av dødsfallene. 34 av de omkomne er menn i aldersgruppen over 61 år.



Alders- og kjønnsoversikt antall druknede i 2017:



Menn over 61 år: 34

Menn 41-60 år: 19

Menn 15-25 år: 13

Menn 26-40 år: 10

Kvinner 41-60 år: 5



Tallene fra Redningsselskapet viser også at mannskapet på redningsskøytene reddet 33 personer fra drukning i fjor.

Til tross for at det er sommermånedene som tradisjonelt er de farligste, var det i fjor flest drukningsulykker i oktober.



Månedsoversikt antall druknede 2017:



Oktober: 14

September: 11

August: 11

Juli: 11

Juni: 10

April: 8

Mai: 7

November: 7

Mars: 6

Januar: 4

Februar: 3

Desember: 2



I Møre og Romsdal er det utplassert over 3000 livbøyer, mens Telemark har over 1500, Rogaland over 3500 og Nordland i overkant av 4000.



– Totalt har Tryg Forsikring utplassert over 40.000 livbøyer i Norge og bare i 2017 ble det utplassert minst 3000 nye livbøyer. Hvert år bidrar livbøyene til å redde liv og vi i Tryg er opptatt av at alle bør vite hvordan en kan redde andre fra å drukne. Vi kan nemlig alle havne i en situasjon hvor en plutselig må bidra til å redde liv. Da er det en fordel at man vet hvor livbøyene er, og at en gjerne har øvd på forhånd, sier Rimestad.