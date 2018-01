Jobber med å skaffe megler til salget

Nyheter

Det opplyser Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

Før jul ble det klart at kommunen ønsker å selge den 5.600 kvadratmeter store Vestkapp-tomta til høystbydende.

Kommunen kjøpte tomta (gbnr. 35/32) for rundt 200.00 kroner i 2015. Flere interessenter har meldt seg, og planen er at tomta skal videreutvikles som turistmål.

Det er foreløpig usikkert hvem disse interessentene er. Selje-politikerne gikk under forrige kommunestyremøtet inn for å legge tomta ut på det åpne markedet.

Salgskonktrakten kommer til å inneholde en klausul som sier at det skal være oppstartet aktivitet på tomta innen to år etter salget. I tillegg blir det lagt føringer på at tomta må bli brukt i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området, som i dette tilfelle er for reiseliv.

Enkelte av Selje-politikerne har ment at kommunen ikke bør selge tomta til den som kan betale mest, men til den som har den beste ideen om hva området skal brukes til. Anfinn Sjåstad (Frp) var blant politikerne som påpekte dette. Etter en lengre diskusjon ble det under møtet i desember 2017 enstemmig vedtatt å legge tomta ut for salg.