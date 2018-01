Nyheter

Eidaren Sveinung Rotevatn (V) blir statssekretær i Justisdepartementet, under den nye justisministeren Sylvi Listhaug (Frp).

Det melder «en sentral kilde» til NRK.

– Han er tenkt som Venstres mann der, og de håper vel at han skal holde Listhaug litt i tøylene, sier kilden.

Rotevatn fallt ut av Stortinget etter valget i høst, men var lenge nevnt som høyaktuell for en av statsrådsposisjonene etter at Venstre gikk i regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet. Venstres statsråder blir i stedet Trine Skei Grande (kulturminister), Iselin Nybø (statsråd for forskning og høyere utdanning) og Ola Elvestuen (klima- og miljøminister).

Sveinung Rotevatn startet 1. januar i år i jobben som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, men 30-åringen returnerer altså nå tilsynelatende politikken.

Den nye blå-grønne regjeringen blir presentert i dag onsdag.