– Vi synes det er vanskelig å skulle velge ett av alternativene fordi vi vet at navn er noe som virkelig engasjerer. Derfor har vi valgt ut fem alternativer og så ønsker vi å vite hva folk liker best av disse, sier Øyvind Reed i styringsgruppa for Vågsøy sitt nye vekstselskap.

Styringsgruppa har samlet inn forslag gjennom en navnekonkurranse, «uoffisielle kanaler» og fra elever ved Måløy vidaregåande skule. Selv har de brukt mindre ressurser på å lete etter forslag.

– Personlig mener jeg at et navn er et navn. Vi har fokusert på å skape et godt innhold i vekstselskapet og har deretter valgt de navnealternativene som vi føler passer best til innholdet.

De fem kandidatene som leserne av Fjordenes Tidende får anledning til å stemme på gjennom en rådgivende spørreundersøkelse på fjt.no (se under) er disse:

• Kyst Vekst

• Medvind Vekst

• Måløy Vekst

• Virvel Vekst

• Våg Vekst

Avgi din stemme ved å trykke på linken under:

Hva bør Vågsøy sitt nye vekstselskap hete?

– Vi avslutter undersøkelsen mandag 22. januar klokken 12.00 og vil deretter bruke resultatet som et innspill i prosessen med å velge navnet, sier Reed.

Måløy Vekst er altså ett av de aktuelle navnene og Øyvind Reed ser få problemer ved at man kan lande på et navn som tidligere har vært brukt.

– Vi har fått mange innspill på at det er et navn som mange har positive assosiasjoner til og da kan man spørre seg hvorfor man skal fikse noe som fungerer? Vi kommer til å ha gode linjer både mot Kinn og innover i Nordfjord og da vil det være definerende å ha Måløy i navnet, mener Reed.

I spørreundersøkelsen vil det ikke kun være innbyggere i Vågsøy som har anledning til påvirke navnevalget. Det ser ikke styringsgruppen noen utfordringer ved.

– Vi ser jo naturligvis at folk utenfor Vågsøy kan stemme, men det er jo bare positivt med engasjement. Det viktigste for oss er uansett at innholdet i selskapet og det selskapet faktisk skal jobbe med er av høy kvalitet. Et navn vil ofte bli likt med tiden hvis folk ser at selskapet skaper positive resultater for lokalsamfunnet, avslutter Øyvind Reed.