– Mange tenker nok at en slik kombinasjon er krevende. Jeg tenker at den gir muligheter. Fellesnemnda for Eid og Selje ønsker at vi skal starte samordning av avdelingene i Eid og Selje så snart vi er klare for det, og jeg tenker at det er en fordel for både prosessen og de ansatte at begge rådmennene er involvert i både daglig drift og i arbeidet med kommunesammenslåing, seier Dahl, som gleder seg til å ta fatt på jobben.

Onsdag gikk kommunestyret i Selje enstemmig inn for å gi rådmannsstillingen til Dahl, som var én av åtte kandidater.

– Jeg er sikker på at Kristine Dahl vil være en solid og god rådmann for Selje, sier ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

Dahl er ansatt som rådmann i Selje fram til kommunen slår seg sammen med Eid i 2020.

Hun er utdannet jurist, og jobber i dag som prosjektkoordinator i Stad2020. Hun har tidligere erfaring som plan- og utviklingssjef i Eid kommune, sensor og foreleser ved Universitetet i Bergen og rådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune.