Gleder seg over veksten

Nyheter

- Verdiveksten som eksportnasjonen Norge opplever i januar kommer fra hvitfisksiden. Det er samtidig gledelig å se at EU-markedet har en sterk volumvekst og til en historisk sett høy pris. Spesielt er det oppløftende at Frankrike tar unna økte volumer. Samtidig øker eksporten av laks til Kina fra januar i fjor, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Stabilt for laks

Det ble eksportert 85.400 tonn laks til en verdi av 5,1 milliarder kroner i januar. Det er en økning i volum på 16.000 tonn eller 23 prosent mens verdien er på samme nivå som i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks falt fra 72,02 kroner til 57,10 kroner per kilo. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge.

- EU-markedet har tatt unna en større del av fisken i år sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser at markedet i stor grad har kommet seg etter fjorårets prissjokk, hvor nå spesielt Frankrike peker seg positivt ut. Kina er driveren i Asia, med rekordstor økning i volum sammenlignet med januar i fjor, sier analytiker i Norges sjømatråd Paul T. Aandahl.

I januar ble det eksportert 3.200 tonn ørret til en verdi av 207 millioner kroner. Volumet økte med 703 tonn eller 28 prosent mens verdien økte med 13 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med januar i fjor. USA, Kina og Canada var våre største marked for ørret i januar.

Opp for sild og ned for makrell

Det ble eksportert 33.500 tonn sild til en verdi av 322 millioner kroner i januar. Det er en økning i volum på 8300 tonn eller 33 prosent mens verdien økte med 26 millioner kroner eller 9 prosent. Tyskland og Litauen var de viktigste markedene for sild i januar.

I januar ble det eksportert 19.800 tonn makrell til en verdi av 245 millioner kroner. Volumet falt med i underkant av 5.000 tonn eller 20 prosent mens verdien falt med 62 millioner kroner eller 20 prosent. Sør-Korea, Tyrkia og Kina var største mottaker av makrell i januar.

Det ble eksportert 9.600 tonn klippfisk til en verdi av 418 millioner kroner. Volumet økte med 819 tonn eller 9 prosent mens verdien økte med 50 millioner kroner eller 14 prosent mot januar i fjor. Brasil var største marked i januar med en verdi på 238 millioner kroner.

I januar ble det eksportert 1.000 tonn saltfisk til en verdi av 47 millioner kroner. Volumet falt med 143 tonn eller 12 prosent mens verdien er på samme nivå som januar i fjor. Spania og Hellas var våre viktigste markeder i januar.

Opp for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert 5.700 tonn fersk torsk inkl. skrei til en verdi av 232 millioner kroner. Det er en økning i volum på 1500 tonn eller 37 prosent mens verdien økte med 47 millioner kroner eller 26 prosent. Av dette utgjør skrei 589 tonn som er en økning på 200 tonn. Verdien av skreien var på 30 millioner kroner som er opp 9 millioner eller 45 prosent.

I januar ble det eksportert 7.900 tonn fryst torsk til en verdi av 273 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 786 tonn eller 9 prosent mens verdien økte med 7 millioner kroner eller 3 prosent.

- Det gode været i januar har gitt økte volumer for torsk sammenlignet med samme måned i fjor, selv om prisen er noe lavere. Likevel er prisene i januar i langt høyere enn snittet for hele 2017. Relativt høye priser på spesielt torsk og hyse, kombinert med økte volumer, gjør at verdien for torskefisk sett under ett opplever sin beste januar noensinne, sier analytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen.