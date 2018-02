Veslemøy har ei eiga evne til å nå ut

Nyheter

Inspirerande, engasjerande og inkluderande. Årets MOT-coach i Norge, Veslemøy Ervik frå Vanylven, har ei eiga evne til å nå ut til ungdomane.

– Kva er den beste kjensla du veit om?

Veslemøy Ervik stiller spørsmålet til ungdomar i 8.-klasse ved Myklebust skule i Syvde. Ungdomane sit i ein hestesko og Veslemøy har teke oppstilling midt i. Slik møter ho ungdomar i Vanylven fleire gongar i månaden, både på skulen og i andre samanhengar. Ho får raskt svar på spørsmålet:

– Kjensla av å meistre.

– Kjensla når eg scorar mål.

– Når nokon blir stolt av meg.

Veslemøy har vore tilsett i Vanylven kommune for å drive haldningsskapande arbeid i regi av organisasjonen MOT sidan 2011. Kvinna som opphavleg er frå Stadlandet, no busett i Syvde, vart i september kåra til årets MOT-coach i Norge. Prisen vart overrekt av den tredoble gullvinnaren på skeiser frå OL på Lillehammer, Johann Olav Koss.

Grunngjevinga for prisen er at ho har gjort ein fantastisk innsats over mange år, og at tilbakemeldingane frå ungdomane basert på undersøkingar er veldig gode.

– Viktig med kommunikasjon

I denne skuletimen følgjer ho opp svara på spørsmålet om den beste kjensla du veit om, med at du også kjem til å oppleve vonde kjensler i livet ditt.

– Denne sekken her kallar vi «drittsekk», seier ho og tek fram ein sekk. Ho spør om nokon vil kome fram og ta på seg sekken. Ein gut vil. Veslemøy lesser fleire og fleire bøker opp i sekken, slik at guten kjenner det blir tungt. På denne måten illustrerer ho korleis det blir tyngre og tyngre å leve dersom ein lesser vonde kjensler opp i ein «sekk».

– Det er kjempeviktig å kommunisere det ein føler. Snakk med nokon de er trygge på. Det handlar om å ha MOT til å leve.

Utover i den tre timar lange sekvensen er ho innom kroppspress. At det er du sjølv som bestemmer over og set grenser for din eigen kropp.

Ho er innom mobbing, alkohol, hærverk og nasking.

– Tenkt dykk om før de kastar steinen, før de drikk alkohol. Ta vare på kvarandre. Bry deg. Ta eit val og stå for det. Er det eigentleg så kult å drikke? Kva om du seier nei? Då vil du oppleve at det er fleire som seier nei også, at det er fleire som står saman med deg.

Populært innslag

Elev Fausta Smilgyte (13) kom flyttande frå Litauen til Vanylven i fjor. Ho stadfestar at MOT-coachen er eit populært innslag i lokalmiljøet, og at ho blir lytta til av ungdomen:

– Det er viktige tema ho tek opp, det med at ein må kommunisere og vere medviten på kva som gjer deg glad eller trist. Det handlar om samarbeid, og om å tenkje og føle. Det at ho er så engasjert betyr mykje. Det viser at ho er interessert i jobben sin.

– Inntrykket er at alle brukar MOT på sin måte. Kvar enkelt snappar opp det som er viktig for han eller henne.

Det seier Veslemøy Ervik. Ho fortel at ho ofte opplever at ungdom kjem tilbake med respons.

– Eit spørsmål eg også får ofte, er om eg ikkje blir lei. Svaret på det er at du må brenne for det du gjer. Eg likar denne rolla og føler det er meiningsfullt arbeid.

Som Fjordenes Tidende tidlegare har omtalt har ungdomsmiljøet i Vanylven hatt visse utfordringar siste åra. Dette er det teke tak i. Ikkje minst er jobben til Veslemøy viktig.

– Ein kan stille seg spørsmålet korleis det hadde vore om ein ikkje dreiv slikt haldningsskapande arbeid. Den dagen vi sluttar med førebyggjande arbeid, slit vi. Samfunnet treng det. Heldigvis satsar politikarane i Vanylven på ungdom gjennom mange gode prosjekt, seier ho.