Ett år gammelt innlegg skaper ny mediestorm

Nyheter

På årsdagen for innlegget begynte det å sirkulere igjen, og denne saken ble med det Fjordenes Tidendes mest leste sak på nett den siste uka.

Det hele startet med en kommentar fra Steen om offentlige arbeidsplasser i Oslo. Det førte til at Bjørlo tok et oppgjør med finansbyråden på Facebook der Bjørlo kom med sterke reaksjoner på Steen sitt syn på bygde-Norge.

Hele fjt-saken fra 2017 om Facebook-innlegget som skapte mediestorm kan du lese her.

Men også andre leserinnlegg er populært lesestoff på fjt.no. Hele seks av åtte saker på topp denne uka er innlegg.

Olav Sølvberg sitt svar til Jostein Eimhjellens tall og fakta om kommunesammenslåing, innlegget Kommentar til Eimhjellens femte brev til menigheten i Vågsøy, er den andre mest leste saken denne uka.

På tredjeplass finner vi Steinar Hammersvik fra Bremanger sitt innlegg om kommunereformen: Kommunereform, demokrati eller anarki?

De andre innleggene som ble mest lest er:

Finn Eikrem: Kinn og folkeavstemningen i juni

Nils Myklebust: Svar til Ola Teigen

Doris Christensen: Min stemme i debatten om kommunesammenslåing

Av nyhetssaker er det nyheten om et bilkrasj i Bremanger fredag som har blitt mest lest, i tillegg til styreleder for Nordfjord Havn, Elisabeth Elliott, sin reaksjon på saken der Fjordenes Tidende publiserte en e-post Elliott mente burde vært unntatt offentligheten.