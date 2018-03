Lokal bensinstasjon kjemper mot matsvinn

Nyheter

– Vår ambisjon er at stasjonene våre skal kaste minst mulig mat hver eneste dag. Derfor er vi svært glade for at så mange kunder hjelper oss med å redde mat som ellers ville blitt til avfall. Hver dag blir jeg kontaktet av nye stasjoner som ønsker å være med på denne viktige miljødugnaden, sier Alexander Bettum i Circle K Norge, ifølge Pressenytt.

Den norske mobilappen Too Good To Go kobler sammen butikker, spisesteder, kafeer, bakerier og energistasjoner med rundt 460.000 «matreddere» over hele landet.Ifølge Too Good To Go har Circle K Norge i løpet av noen måneder reddet 6.543 porsjoner med mat fra å bli kastet. Dette tilsvarer cirka 14,6 tonn CO₂-ekvivalenter spart – noe som igjen tilsvarer om lag 115 flyreiser tur-retur mellom Oslo og Bergen.

Bendik Walderhaug, rådgiver i Too Good To Go, mener bensinstasjonkjeden sender et svært viktig signal når de som en stor aktør tar i bruk innovative konsepter for å redusere klimaavtrykket.

– Vi kaster 355 000 tonn mat i Norge hvert år. I tillegg til å være ekstremt dårlig for miljøet, er det også helt meningsløst å tenke på at 700 millioner mennesker sulter mens vi kaster hver åttende handlepose rett i søpla, sier han.