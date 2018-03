Blir statssekretær under «altmulig-ministeren»

Nyheter

Tirsdag formiddag bekrefter statsministerens kontor at Rotevatn blir en av statsekretærene i teamet til Per Sandberg, som nå skal kombinere jobben som fiskeriminister med jobben som justis,- beredskapskaps- og innvandringsminister.

Eidaren startet i jobben som statsekretær i justis- og beredskapsdepartementet tidligere i år. Tirsdag takket statssekretær Sylvi Listhaug (Frp) for seg, men Rotevatn blir altså med videre i departementet.

Hvor involvert 30-åringen vil være i fiskeripolitiske saker er ikke kjent.

Britt Hilda Dalsbotten, opprinnelig fra Bremanger, er politisk rådgiver for Per Sandberg. Statsministerens kontor bekrefter tirsdag ettermiddag at hun fortsetter i stillingen.