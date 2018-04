Håper å sette enda en rekord i årets turnering

Nyheter

– Eid cup er en turnering vi er stolte av og i fjor hadde vi rekordmange påmeldte lag. 52 lag hadde vi da og det er bra på én dag, sier sportskoordinator i Eid Fotball, Dan Jøran Hafsås.

Han forklarer at påmeldingene til årets turnering, som gjennomføres søndag 29. april, kommer fortløpende og synes det er spesielt gledelig at Sogndal allerede er påmeldt med flere lag til Eid cup.

– Vi forsøker å gi lagene det samme tilbudet som de fikk i fjor. Det vil si at vi har kiosk, pizzabuffé og ulike konkurranser. Tidligere har vi også hatt diskotek, men erfaringene fra det var at det ikke gjorde at vi tiltrakk oss flere lag, sier Hafsås.

Barnefotballturneringen på Eid idrettspark gjennomføres altså i sin helhet søndag 29. april og er for spillere i aldersklassene 6–12 år. Klassene 6–10 år gjennomføres som 5-erfotball, mens de to eldste årskullene spiller 7-erfotball.

Arrangørene opplyser at alle lag spiller minimum tre kamper på 15 minutter i løpet av turneringen.

– Eid cup er viktig for Eid Fotball på samme måte som Seljecup er viktig for Selje og Sparebanken Vest Cup er viktig for Tornado Måløy. Om man ser på inntektene er det klart at cupen er det viktigste arrangementet i klubben sammen med TINE fotballskole, men det er ikke av økonomiske årsaker at vi arrangerer en slik turnering, sier arrangøren.

Dan Jøran Hafsås opplyser at selv om de har satt lørdag 14. april som en foreløpig påmeldingsfrist, så vil de kunne ta imot påmeldinger senere enn dette.

– Vi ønsker alle velkommen til en artig dag på idrettsparken der fotball, smil, glede og latter står i sentrum uten at det er for mye fokus på resultatene. Her skal det handle om å ha det artig, slår Hafsås fast.