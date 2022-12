Klarar seg ikkje utan supervaktmeistrane: – Vi ringer og dei kjem. Dei ordnar ut uansett kva det måtte vere

Kokkane på Seljetunet får mykje skryt for jobben dei gjer, men no ønskjer dei at vaktmeistrane, som hjelper kokkane med stort og smått, skal få ei julestjerne frå Fjordenes Tidende.