I snart ett år har Eirik Krossen og Erik Senneset vært på veiene i Nordfjord og jobbet med å forebygge alvorlige ulykker i trafikken.

– Motivasjonen for å jobbe i UP er kunne være med på å hindre trafikkulykker. Spesielt når vi vet hva tragedier disse alvorlige ulykkene medfører og hvor hardt de rammer de som er involvert, sa de to til Fjordenes Tidende i januar.

De vil holde frem med å jobbe for at trafikantene skal følge trafikkreglene, men de er litt usikre på om de selv har greidd å følge de reglene som gjelder for dikt.

– Kan vel si at diktreglene ikke akkurat er helt fulgt, men det er nå bare på gøy, sier Eirik Krossen til Fjordenes Tidende.

Her er diktet som er skrevet av de to politibetjentene i UP Nordfjord:

I januar 2023 skjedde det i Stryn

Nyheten slo ned som ett lyn

Nordfjord skulle få lokalt utrykningspoliti

På veien kunne ingen lenger føle seg fri

Bilisten skulle nå kun få tyn

Spørsmålene fra kjente var mange

Hva om dere naboen måtte fange

Eller hva om det verre var

Om kona var for snar?

Vi svara at vi mot alle må være vrange

Tusenvis av sjåfører har vi i år fått kontrollere

Noen få spør om det kun er for staten å finansiere

Neida, svarer vi

Det er kun fordi

At dere blir mer ansvarlige bilførere

Dette er arbeidsplassen til Eirik Krossen og Erik Senneset. Foto: Håvar Fagerli

Vi ønsker og takke for ett finfint år

Mange gode samtaler vi får

Men om en kjører bevisst for fort

Eller bare glemmer seg bort

Husk, tiden leger NESTEN alle sår

Så oppi alt dette ikke glem

At noen faktisk ikke kommer hjem

For de som mister sine kjære

Er dette altfor tungt å bære

De vil aldri mer få gi dem en klem

Erik og Eirik på en de mange kontrollene de har hatt i 2023. Foto: Håvar Fagerli

Noen betaler penger i fleng

For å bli varslet om kontroller «dei treng»

Trafikksikkerhet reklameres det med

Noe som gjør oss virkelig kjed

På dette treng vi ingen dugnadsgjeng

Vi får og mye skryt på vår vei

Derfor går vi aldri lei

En julebrus her

En varm kakao der

Mennesker som ser både deg og meg

Dere ønsker at vi skal ha kontroller der dere bor

Der farten alltid er for stor

Det som kan være smart

Når dere er på gjennomfart

Tenk at dere i deres egen bakgård for

Nullvisjonen er regjeringens mål

Men uten dere blir det bare gnål

La oss gjøre dette sammen

Holde oss innafor rammen

Så vi på slutten av 2024 kan ta oss en skål!

God jul og godt nyttår fra Erik og Eirik i UP Nordfjord!